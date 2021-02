Zielinski: “Manca cattiveria sotto porta, responsabilità dei calciatori”

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della sfida contro il Granada. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:



“Dobbiamo evitare di fare quegli errori che ci indirizzano le partite. Il primo tempo è stato brutto, il secondo un po’ meglio. Le assenze influiscono. Abbiamo 9 calciatori fuori, ma anche noi che scendiamo in campo dobbiamo fare meglio”.

“Difficile spiegare perché non arrivano i risultati. In questo periodo manca un po’ di cattiveria sotto porta. Ho avuto due occasioni dove potevo far meglio e la partita sarebbe. Quando si gioca dobbiamo fare qualcosa in più. Ultimamente a centrocampo ci manca qualcosa. Dobbiamo creare le occasioni per gli attaccanti e cercare di fare meglio anche noi in fase realizzativa”.

“Responsabilità principale? Non è del mister, ma è la nostra. Se stasera facevamo un gol la situazione cambiava. Sono sicuro che al ritorno faremo bene e passeremo il turno”.