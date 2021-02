Napoli K.O. a Granada nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Match diretto dal russo Karasev, che, nonostante ci sia stata poca intensità di gioco nell’arco dei 90 minuti, ha dovuto estrarre dieci cartellini. Ricordiamo che da adesso è presente il VAR nella competizione. Ecco l’analisi sulla direzione arbitrale:

I gol

Nulla da segnalare sulle due reti degli spagnoli. Al 19′ sblocca Herrera, colpo di testa su cross di Kenedy che due minuti più tardi raddoppia in contropiede, tutto regolare su assist di Machis.

Le ammonizioni

Sono davvero tanti i cartellini estratti dal direttore di gara questa sera. Il primo è per Elmas, fallo tattico ai danni di Machis che impedisce una ripartenza. Al 27′ viene poi ammonito Di Lorenzo, ma il provvedimento è piuttosto strano. Dopo aver scaricato palla il laterale azzurro si scontra con Neva che finisce a terra, non si tratta neanche di fallo. Errore anche dell’assistente che lo segnala al direttore di gara. L’ultimo giallo del primo tempo se lo prende Foulquier per un intervento duro su Mario Rui, il terzino entra in maniera troppo irruenta nel tentativo di calciare il pallone.

Nella ripresa vengono poi ammoniti il portiere Rui Silva, per perdita di tempo, e Insigne, per fallo su Foulquier. Si aggiungono Zielinski, che commette fallo in scivolata su Montoro dopo essersi allungato la palla, e Victor Diaz, duro in scivolata su Zielinski. Nel recupero arrivano altre tre ammonizioni. Prima Mario Rui per proteste, poi Eteki per una scivolata su Fabian che ferma un contropiede, e infine Montoro per proteste nei confronti dell’arbitro.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Karasev 6-: Direzione non brillante, soprattutto nel primo tempo. Inspiegabile il giallo a Di Lorenzo, ha il cartellino troppo facile. Ci sono però tante decisioni corrette, dunque non è assolutamente da bocciare.

Assistenti e VAR 6.