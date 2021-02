In seguito alla positività al coronavirus, Fabian Ruiz deve ancora tornare per bene in condizione. Lo spagnolo sarà fatto rientrare gradualmente, per far sì che torni ad un livello di forma ottimale. Con il ritorno dell’ex Betis ora Gattuso ha molte più opzioni a centrocampo, Ringhio potrà decidere se giocare a due o a tre contro Granada e Atalanta. In ogni caso, i dubbi verranno sciolti quando tra un paio di settimane torneranno tutti a disposizione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.