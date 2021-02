Insigne: “Segnare 100 gol con la maglia del Napoli un emozione unica”

Finalmente il tanto ambito traguardo dei 100 gol con la maglia azzurra per Lorenzo Insigne è arrivato. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore contro la Juventus in Supercoppa, il capitano del Napoli con personalità ha preso in mano quel pallone segnando il gol numero 100 con la maglia della sua squadra del cuore, sempre dal dischetto. Sul proprio profilo Instagram ha infatti condiviso qualche immagine della serata, aggiungendo anche una piccola descrizione: “Una serata unica, segnare 100 gol è una emozione unica perchè ci sono arrivato con la maglia della mia squadra del cuore. Per un napoletano è una gioa speciale e voglio dedicarla ai tifosi ed a mia moglie @daronejenny per il giorno di San Valentino 💙“.