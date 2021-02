Il Corriere sminuisce il Napoli: “Vittoria da provinciale”

Il Napoli scaccia la crisi con una prova di carattere contro la Juventus in una gara decisa dal calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne, ma le pagine odierne de Il Corriere dello Sport parlano di un Napoli provinciale e sminuiscono la vittoria degli azzurri:

“Il Napoli ha vinto contro la Juve come avrebbe potuto vincere il Crotone, segnando un gol dagli undici mentre e poi difendendo per tre quarti di gara il vantaggio con la grinta e la diligenza di un’onesta provinciale. Se qualcosa a questa squadra manca, non è una chiarezza tattica, nonostante gli esperimenti di modulo a cui Gattuso è stato fin qui indotto dalle numerose assenze, ma una cifra caratteristica di coraggio”.