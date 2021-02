L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb. Le sue parole:

“Sono molto felice per Lorenzo e per Gattuso. Il rigore? Ero sicuro che Lorenzo avrebbe segnato. Lui e il mister hanno ricevuto troppe critiche in queste settimane, mi auguro che da oggi in poi ce ne siano di meno. Il Napoli deve ripartire. Lotta Scudetto tra Inter e Milan? È uno dei campionati più avvincenti degli ultimi dieci anni e ciò mi basta per essere contento”