Libero – Contatti telefonici tra Sarri e De Laurentiis: operazione disgelo

Nelle scorse settimane circolava la voce riguardo il possibile contatto telefonico avvenuto tra De Laurentiis e Sarri per sostituire Gennaro Gattuso nell’immediato futuro.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Libero: “Dopo aver sondato come traghettatori Benitez e Mazzarri, mentre per l’estate, stuzzicano Juric e Spalletti, il sogno della tifoseria si chiama Maurizio Sarri. ADL negli ultimi giorni ha avuto più di un contatto telefonico con l’allenatore toscano, che intende restare fermo per un anno. In estate però Sarri è pronto a rimettersi in gioco e grazie all’ausilio della coppia Pellegrini-Ramadani è scattata l’operazione disgelo tra ADL e Sarri”.