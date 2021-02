Si conclude un primo tempo da incubo per il Napoli. L’Atalanta è in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Zapata e Pessina, gli azzurri non si sono resi quasi mai pericolosi dalle parti di Gollini. Prima della fine dei 45 minuti Gattuso ha già operato un cambio, inserendo Mario Rui per Hysaj.