CdS – I dubbi di Gattuso per l’Atalanta: la probabile formazione per tentare il colpaccio

Dopo la sconfitta contro il Genoa a Marassi, il Napoli prepara la trasferta di Bergamo in seguito al pareggio rimediato al Maradona la settimana scorsa. Gattuso ha ancora dubbi sulla formazione da schierare, soprattutto in difesa e centrocampo. In porta altra chance ad Ospina, che con ogni probabilità partirà titolare al posto di Meret. Sulle fasce a destra sarà confermato ancora una volta Di Lorenzo, mentre a sinistra c’è un ballottaggio in corso tra Hysaj e Mario Rui. Dubbi anche sul centrocampo, in cui è corsa tra Demme e Bakayoko per un posto, affiancati da Elmas e Zielinski. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.