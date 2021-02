Atalanta, Gasperini: “Maehle potrebbe recuperare. Non vogliamo modificare il nostro modo di giocare”

Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così a Rai Sport delle condizioni della sua squadra:

“Zapata e Muriel? Noi abbiamo queste soluzioni che possiamo adottare a inizio gara e durante la gara, sui 90’ e nel caso sui 120’, è chiaro che sono soluzioni che abbiamo a disposizione. Per Maehle proviamo oggi, potrebbe recuperare, ha avuto una forte contusione con un taglio sul piede che gli impediva nei primi giorni di calciare, però poi la cosa si è risolta e ora va molto meglio. Noi abbiamo un nostro modo di giocare da tempo quindi non è che modifichiamo in base alla partita o al risultato ma abbiamo anche altre soluzioni in gara che spesso abbiamo adottato e vedremo domani come si evolverà la partita”.