Chiariello: “De Laurentiis è arrabbiato con Giuntoli.” Il motivo:

Durante l’odierna edizione di Campania Sport, Umberto Chiariello, giornalista ed editorialista ha fatto il punto sulla situazione Napoli e sul rapporto, sempre più vacillante, tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli

Il Giornalista si è soffermato sull’operato di Cristiano Giuntoli definendolo “pessimo” e sottolineando come molti soldi spesi per alcuni giocatori in questo momento ai margini del progetto tecnico facciano infuriare il presidente De Laurentiis; due esempi chiari sono i 20 mln spesi per Lobotka e il 16 mln spesi per Rrahmani, il presidente di questo è furioso.