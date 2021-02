Sky – Contro il Genoa ritorno alle certezze, 4-3-3 con piccole variazioni: la probabile formazione

Dopo la prestazione non brillante contro l’Atalanta e soprattutto dopo il leggero infortunio di Lorenzo Insigne e la positività di Kalidou Koulibaly, Gennaro Gattuso ha deciso di fare un passo indietro e tornare al 4-3-3. A sostituire il senegalese sarà Nikola Maksimovic, che non sta attraversando un ottimo periodo. A centrocampo Elmas, Demme (in vantaggio nel ballottaggio con Zielinski) e Bakayoko. La manovra offensiva sarà guidata da Andrea Petagna con Lozano sulla fascia sinistra, che farà rifiatare Insigne, e Politano sulla destra.

La probabile formazione: (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano