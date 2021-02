La notizia della positività di Faouzi Ghoulam e di Kalidou Koulibaly ha alimentato le problematiche in casa Napoli. La squadra ha svolto un giro di tamponi in mattinata, il cui esito dovrebbe arrivare in serata, di conseguenza, si svelerà se ci sono stati nuovi positivi. Verrà effettuato, secondo quanto previsto dal protocollo, un ulteriore giro di tamponi, stavolta in nottata, dopo la mezzanotte, in quel di Genova. A riportarlo è Sky Sport.