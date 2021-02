Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la seconda semifinale d’andata tra Napoli e Atalanta. Sono otto i precedenti in Coppa Italia tra le due squadra, con score leggermente positivo per gli azzurri: 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La gara, in programma alle ore 20.45, sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, in particolare sul canale Rai Uno. Inoltre, ci sarà, come di consueto, la diretta testuale del match sul nostro sito MondoNapoli.it.