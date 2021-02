Paolo Del Genio, giornalista, ai microfoni di Tele A ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rosa azzurra: “Quest’anno sono stato uno dei pochi a sottolineare quanto fosse difficile ritagliarsi un posto in Champions. Petagna, per quanto possa essere un buon attaccante, non può essere paragonato ad Ibra, Ronaldo, Lukaku. Non era stato comprato per essere il titolare fisso. Quindi, con l’assenza di Osimhen e Mertens la strada si fa più complicata”.