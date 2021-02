Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole:

“Non è un mistero che al Napoli serva un terzino sinistro, ma la società non chiuderà altre operazioni di mercato. Zaccagni? C’è un principio d’accordo, ma se un altro club offre anche un euro in più si porta via il centrocampista”.