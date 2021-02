Il dg del Sassuolo Carnevali, ha parlato a Sportitalia durante l’ultimo giorno di calciomercato del futuro dell’allenatore neroverde De Zerbi.

“De Zerbi? Sento sempre parlare di cicli, come società abbiamo le idee ben chiare riguardo quello di De Zerbi. Speriamo di poterle mettere in pratica con lui che è uno dei migliori in circolazione”.