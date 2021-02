Ringhio risponde sul campo e vince contro il Parma: il giudizio dei quotidiani

Gennaro Gattuso vince contro il Parma e può respirare dopo un periodo frenetico e pieno di pettegolezzi. Concentriamoci sui voti in pagella per il tecnico.

Gazzetta dello Sport – Voto 6: Il suo Napoli non è bellissimo ma porta a casa i tre punti. La sua indole non lo aiuta in questo momento, non riesce a trattenersi.

Corriere dello Sport – Voto 6: La vittoria può permettere all’allenatore di staccare la spina dallo stress generato dal gioco.

Tuttosport – Voto 6,5: Giusta la mossa su Elmas, che schiera per la seconda volta da titolare dopo lo Spezia. Nel finale con esperienza si difende con il 5-4-1 per portare a casa il risultato.