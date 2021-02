Mercoledì sera è in programma per le ore 20:45 l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. L’edizione odierna de L’Eco di Bergamo riporta le ultime di formazione in casa nerazzurra:

“Rispetto al match di campionato l’Atalanta avrà Gosens, che ha saltato la Lazio per squalifica. Da monitorare la situazione di Cristian Romero, prima positivo e poi negativo al Covid ma attualmente in isolamento e quindi indisponibile. Quanto agli infortunati, Hateboer è alle prese con un problema al piede sinistro e andrà valutato, così come Sutalo. Contro la Lazio non ha giocato nemmeno Pessina che però non ha problemi fisici e mercoledì potrebbe tornare titolare. Arruolabile anche Mario Pasalic, tornato in campo ieri dopo oltre due mesi di stop