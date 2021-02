Il Mattino – Gattuso si sfoga e mostra il suo malessere

Le parole di Rino Gattuso sono emblematiche e rappresentative di un momento critico nell’ambiente azzurro.

Ringhio voleva essere tutelato, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino con le sue parole. Non si sente a suo agio e si aspettava di essere difeso a spada tratta dalla società, mentre così non è stato affatto.

Sul rinnovo decide di non rispondere, oppure lo fa mandando segnali impliciti; non è il momento di parlarne dal momento che la permanenza dovrà avvenire solo in caso di immutato feeling con la piazza e la dirigenze. Per ora non se ne parla, l’unica cosa che il tecnico richiede è la serietà. Quella non deve mai mancare se si vogliono raggiungere importanti traguardi e continuare insieme verso la Champions.