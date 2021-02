Roma: “Ultimo giorno di mercato, Napoli non pervenuto”

L’edizione odierna de Il Roma conferma che il mercato invernale del Napoli è terminato nonostante la chiusura ufficiale sia in programma per stasera alle 20. Nel mese di gennaio l’attenzione in casa azzurra si è spostata sul futuro di Gennaro Gattuso. Il club ha risparmiato, grazie anche alle cessioni di Milik, Llorente e Malcuit. In quest’ultima giornata di trattative si presume che la società non farà nulla, salvo liberare anche la rosa della Primavera considerando la scarsa consistenza tecnica della squadra giovanile.

Secondo il quotidiano, l’arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea è stato solo oggetto di chiacchiere. Idem per quanto riguarda Junior Firpo del Barcellona, Tierney dell’Arsenal e Tavares del Benfica. Ci sarebbe anche Zaccagni, ma il Napoli potrebbe formalizzare l’accordo nelle prossime settimane in modo da bloccarlo per l’estate.