L’edizione odierna de Il Mattino approfondisce la situazione legata al futuro di Gennaro Gattuso, dopo le parole rilasciate ieri al termine di Napoli–Parma: “Gattuso è rimasto parecchio scontento perchè si aspettava di essere difeso da De Laurentiis dopo il lavoro svolto finora. Il silenzio del presidente, che nell’intervallo ha lasciato lo stadio per tornare a Roma in treno, dopo le critiche e gli insulti ricevuti non è andato giù al tecnico. E’ evidente che nel rapporto tra i due si sia aperta una ferita, ma c’è il tempo per sanarla. Inoltre, c’è anche la questione rinnovo, con il contratto inviato dalla Filmauro ormai da tempo ma che probabilmente è ancora chiuso in un cassetto. Così si spiegano le parole del mister relative al fatto che lui non avesse mai accettato di trattare con altri club”.