Rapporto ai minimi termini tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese e il patron azzurro condividono ormai un rapporto teso. Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha riferito che adesso è il presidente stesso che non gli mette davanti il contratto per firmare. Al momento non ci sono i margini e c’è pessimismo anche per il futuro. Nelle intenzioni comunque è portare il rapporto avanti fino a fine stagione.