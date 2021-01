Massimo Tecca, giornalista sportivo, è intervenuto a Sky Sport commentando la vittoria del Napoli di ieri e l’operato di Gattuso: “Gattuso è tornato a ringhiare, ora tocca ai suoi giocatori che a volte peccano di cattiveria, essendo troppo puliti ed eleganti in campo. Devono essere più determinati, già dalla partita di domenica contro il Parma in campionato . Non si può mettere in discussione l’operato di Gattuso, è da folli”.