Pedullà: “Gattuso-De Laurentiis? Rapporto finito, l’allenatore si è sentito tradito. Il motivo”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia soffermandosi sul caso Gattuso e sui rapporti con la società: “Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è finito. I rapporti si sono raffreddati in quanto il tecnico calabrese si è sentito tradito perchè il presidente ha contattato altri allenatori e quindi Rino si è sentito mancato di rispetto. Rinnovo? Erano alle firme, mancavano gli ultimi dettagli e la deposizione. Questo tradimento ha fatto saltare tutto, Gattuso non tornerà sui suoi passi. Per il tecnico la cosa più importante è la forma del contratto”.