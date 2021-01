CorrSport – Fondamentali Spezia e Parma per Gattuso

Rino Gattuso ha avuto la fiducia ad oltranza da ADL per le prossime sfide di Coppa Italia e campionato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il patron azzurro avrebbe già sondato il terreno con altri tecnici dal calibro di Allegri, Spalletti e Rafa Benitez; nonostante ciò, il numero uno azzurro ha ribadito la piena fiducia al tecnico calabrese per le prossime gare anche con una nota sui social.

Ringhio ha dunque a disposizione le gare contro Spezia e Parma per riconquistare definitivamente la scena dopo un periodo fatto da bassi e pochi alti. Le prossime gare saranno decisive per tranquillizzare un ambiente in fermento e in confusione.