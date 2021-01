CorrSport – Zaccagni al Napoli: tutto fatto, ecco quando arriva

Mattia Zaccagni sembra essere in procinto di approdare all’ombra del Vesuvio nella sessione estiva di mercato.

Come riportato infatti dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe dunque trovato un accordo con il calciatore e la società che ne detiene il cartellino: la cifra dell’acquisto si aggira attorno ai 10 milioni di euro. L’ufficialità non dovrebbe arrivare a fine mercato invernale, come fu per Rrahmani, bensì direttamente in estate.

Sarebbe davvero un grande colpo per gli azzurri, il calciatore sta dimostrando il suo valore in questa stagione con numeri e magie pazzesche: fino ad ora già 5 goal e 7 assist.