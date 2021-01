Sky – Coppa Italia, Inter-Milan: Mandzukic non convocato per un problema alla caviglia!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match di questa sera che vedrà Inter e Milan affrontarsi per un posto alle semifinali di Coppa Italia non ci sarà Mario Manduzkic. L’attaccante ex Juventus infatti non è stato convocato da Stefano Pioli per un problema alla caviglia ravvisato in seguito alla sconfitta in campionato contro l’Atalanta. Con ogni probabilità però l’attaccante croato sarà a disposizione del tecnico rossonero per il prossimo match di campionato che vedrà il Milan sfidare il Bologna.