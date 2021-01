L’ex calciatore Massimo Oddo ha parlato ieri su Twitch al canale Tactickers per parlare del campionato di Serie A, tra Milan, Napoli e altre.

“Gattuso allenatore? Avrei scommesso su di lui. Da giocatore con disciplina e tenacia ha vinto tutto ed è diventato un esempio. Nel calcio come nella vita bisogna fare le cose con impegno, dedizione e serietà, paga sempre. Milan? Sulla carta non è la squadra più forte, Inter, Juve e Napoli hanno più potenziale. Cosa hanno in più? Hanno un’intesa pazzesca”.