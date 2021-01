L’ex calciatore azzurro Andrea Dossena ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, “consigliando” un dirigente alla società di De Laurentiis.

“Come dirigente del Napoli vedrei bene Cannavaro. Conosce la città e l’ambiente, anche da giocatore ti insegnava cos’è Napoli. Ai ragazzi si deve spiegare come affrontare i problemi e uno come lui sarebbe perfetto. Anche quando arrivano giocatori, alcuni dirigenti ti fanno già vivere l’emozioni di una piazza, come fa Maldini al Milan”.