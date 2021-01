FOCUS REPORT CALCIO – Le rappresentative nazionali: il profilo dei convocati

Il Report Calcio 2020 dedica ampio spazio al profilo delle rappresentative nazionali nel nostro paese. Va specificato, innanzitutto, che il termine nazionali include, oltre alla squadra allenata da Roberto Mancini, anche le azzurre di Milena Bertolini, l’Under 21, le giovanili maschili e femminili ecc. Ce ne sono anche altre, che scoprirete prossimamente leggendo i nostri articoli dedicati al Report di Arel e Pwc.

Il focus di oggi è incentrato sui convocati. Negli ultimi 10 anni sono state circa 6000 le convocazioni di calciatori e calciatrici per le Nazionali italiane. In crescita il numero di calciatori con origini straniere, come può essere ad esempio l’ex Napoli Jorginho, pari a 53 nel 2018/19 e al 9% del totale. I principali paesi di provenienza sono Brasile, Costa d’Avorio, Germania, Albania e Ghana. In ambito nazionale, l’Italia convoca giocatori nati soprattutto nelle province di Milano, Bergamo, Torino, Roma e anche Napoli.