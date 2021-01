UFFICIALE – Buffon deferito dalla Procura Federale: il motivo

Secondo quanto riportato da Ansa, il portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, è stato deferito dalla Procura Federale al Tribunale Federale Nazionale per una frase blasfema. Tale bestemmia è stata pronunciata dall’estremo difensore bianconero in occasione di Parma-Juventus, match disputato al Tardini il 19 dicembre 2020. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federcalcio: “Il giocatore è stato deferito per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, all’80’ minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova, pronunciando una frase contenente un’espressione blasfema“.