Il Napoli quest’anno ha dovuto far fronte a numerose assenze, ma sicuramente non sono l’unica conseguenza del calo. Gli azzurri tendono ad arretrare il baricentro, perde intensità e cerca di più il possesso palla nella propria metà campo. In più c’è un dato curioso che interessa la difesa: quando il Napoli ha giocato senza Koulibaly (5 partite) ha sempre subito gol. Lo riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.