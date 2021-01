Milik in conferenza: “Sono pronto per giocare, mi sono allenato duramente. L’allenatore mi ha voluto”

Quest’oggi Arkadiusz Milik è stato presentato alla stampa francese attraverso una conferenza.

“Voglio aiutare la squadra a vincere. L’allenatore mi ha voluto fortemente e io volevo venire. L’obiettivo è tornare in Champions. Sono pronto per giocare, spero di poter giocare presto una partita intera. Mi trovo bene con i nuovi compagni, conoscevo già l’ambiente poiché ho affrontato il Marsiglia in amichevole contro il Napoli. Ligue 1? Grande campionato, le francesi l’anno scorso sono arrivate alle fasi finali della Champions League”.