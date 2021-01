Gattuso vuole una reazione immediata: discorso alla squadra

Gattuso non vuole cali di tensione, a Verona per vincere. Questo il messaggio chiaro mandato dal tecnico alla squadra dopo aver perso la Supercoppa italiana lo scorso mercoledì. Negli allenamenti di questi giorni è stato infatti ribadito quanto una reazione immediata possa essere importante per riprendere fiducia e continuare la striscia di risultati utili. Rino infatti prima di partire pare aver fatto un discorso alla squadra, ribadendo un cambio di rotta immediato che possa quindi riportare risultati e umore sul binario giusto.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno