Ts – Confronto fra Gattuso e la squadra prima del Verona

Dopo la sconfitta in Supercoppa, disfattisti e diffidenti avevano già dato per spacciati gli azzurri e il suo mister Gattuso. In molto hanno definito i partenopei poco lucidi e forse troppo lenti in alcune giocate. Quella dello scorso mercoledì, ci si augura, è stato soltanto una parentesi; un incidente da archiviare subito, a partire da questa domenica contro il Verona. Ebbene si, Verona come banco di prova per dimostrare di essere ancora in corsa e di non voler lasciare nessuna competizione con i soliti rimpianti. Questo un po’ anche il succo del discorso di Rino Gattuso prima di volare in Veneto. Infatti prima di partire Gattuso ha voluto ribadire alla squadra che nulla è perduto e che bisogna lottare fino in fondo per gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione; primo fra questi la qualificazione in Champions.

Stando a quanto riportato da Tuttosport Rino avrebbe appunto detto: “Basta con i rimpianti: se vogliamo vincere contro le squadre forti, dobbiamo dare il massimo”. Un messaggio forte quindi quello del mister che di queste situazioni difficili sa farne virtù per poi tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi.