FOCUS – Verona-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena alle 15:00 la sfida fra Hellas Verona e Napoli. La partita da sempre coronata da prodezze e colpi di pura fantasia dei goleador non ha mai escluso colpi di scena, spesso anche decisivi. Dai gol estrosi e meno recenti di Maradona, ai recenti e sempre decisivi gol di Luca Toni. Le due squadre arrivano alla partita con due momenti piuttosto simili. Infatti nelle ultime 5 il Verona ha vinto ben 2 partite, perdendone altrettante 2 contro Inter e Bologna nell’ultimo turno, e un pareggiandone una. D’altro canto gli azzurri hanno ottenuto nelle ultime 5 in campionato 3 vittorie, l’ultima spettacolare con la Fiorentina, 1 pareggio e 1 sconfitta: entrambi in casa con Torino e Spezia.

L’ultima vittoria in terra veneta per gli azzurri risale allo scorso 23 giugno, quando gli azzurri trionfarono per 2-0. L’ultimo pareggio invece è piuttosto datato, infatti Verona e Napoli non pareggiano dal lontano aprile 1988, quando le due compagini non andarono oltre l’1-1, segnarono le reti decisive il solito Diego Armando Maradona in completo bianco azzurro, e per i mastini Roberto Galia di blu vestito. L’ultima sconfitta dei partenopei con i veneti risale al marzo 2015, quando la squadra allora allenata da Mandorlini sconfisse grazie ad una doppietta di Luca Toni, alla fine della stagione capocannoniere, l’altalenante Napoli europeo di Benitez.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna