Verso Juventus-Napoli. Mauro: “Chi vincerà? Complicato dirlo, gli episodi faranno la differenza”

Massimo Mauro, ex di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Supercoppa ai microfoni de La Repubblica.

Mauro come finirà questa volta? ” Saranno i dettagli a far la differenza. Il Napoli è molto altalenante, ha vinto contro la Fiorentina, ma ha pareggiato contro il Torino in casa, lo stesso ha fatto la Juve contro Benevento e Crotone quindi entrambe hanno perso punti importanti”.

Chi sarà il protagonista della sfida? ” Lorenzo Insigne. Sono incantato dai suoi gol e dalle prestazioni dell’ultimo periodo. Negli ultimi tempi è il giocatore con maggiore continuità, che sembra aver fatto il definitivo salto di qualità”.