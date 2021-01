Tuttosport: “Supercoppa, ma non solo. Il piano della Juve per Milik e la contromossa di ADL”

Dopo la mancata sfida del 4 ottobre e tutto quello che ne è seguito è forse esagerato definire quella di stasera una resa dei conti, ma certamente ci sarà qualche motivazione aggiuntiva per i bianconeri. D’altra parte, non bastasse la rivalità storica e sempre più accesa negli ultimi cinque o sei, Juventus e Napoli è stata anche una sfida di mercato che ha infiammato il mercato estivo.

Il triangolo che doveva portare Edin Dzeko alla Juventus e Arkadiusz Milik alla Roma non è stato certamente semplificato dal Napoli che da una parte curava, giustamente, i suoi interessi cercando di massimizzare i guadagni dalla cessione di Milik (chiudendo a proprio vantaggio anche tutte le pendenze con lo stesso giocatore), dall’altra sapeva di condizionare il mercato dei bianconeri che, infatti, ha virato su Alvaro Morata. Ma proprio Milik in primavera era stato un obiettivo bianconero e c’è più d’uno nei corridoi del mercato che sostiene che lo sia ancora. E che la Juventus sia pronta a ingaggiarlo a parametro zero, qualora non firmasse il rinnovo con il Napoli, rimanendo fermo fino a giugno. Oppure che sia addirittura pronta a rilevarlo dal Marsiglia a fine stagione, ragione per la quale Aurelio De Laurentiis sta studiando le clausole anti ritorno in Italia di cui si sta parlando moltissimo in questi giorni.

Fonte: Tuttosport