Venerato “Milik, siamo vicini alla conclusione! Malcuit potrebbe andare…”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Milik vuole accasarsi a Marsiglia e spinge per giocare. Se il club azzurro proponesse certe clausole, non le accetterebbe. Siamo vicinissimi alla conclusione dell’operazione. I francesi hanno bisogno del giocatore. Se si prolungasse troppo, potrebbero andare su un altro profilo, perché necessitano di un attaccante”.

“Credo che alla fine Milik passerà al Marsiglia. De Laurentiis non vuole che il giocatore possa tornare in Italia per trovaselo contro, l’altra situazione riguarda i diritti di immagine. Dopo c’è tutto un discorso che riguarda il calciatore e la causa civile che ha fatto con il club partenopeo. È una questione di principio quella del presidente del club azzurro. Malcuit? La Fiorentina non l’ha mai cercato, ho i messaggi di Pradè, mi ha sempre detto che non rientra nelle loro trattative. Il Parma ha scelto Conti. Il procuratore lo sta proponendo in Francia”.