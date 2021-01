Repubblica – Lite Paratici-Nedved. Svelato il motivo

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la situazione in casa Juventus non sarebbe delle migliori. Secondo il giornale ci sarebbe stato un litigio con toni molto forti alla Continassa tra il vice presidente Pavel Nedved e il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici. Al centro della discussione, l’inchiesta di Perugia sull’esame farsa sostenuto da Luis Suarez, finito nel mirino del club bianconero per esserne il nuovo centravanti, prima del passaggio all’Atletico Madrid.

L’indiscrezione è la seguente: “L’inchiesta di Perugia e il caso Suarez stanno danneggiando l’immagine del capo dell’area tecnica (indagato per false dichiarazioni al pm) non solo per le questioni penali, ma anche sul piano professionale, e questo a causa dell’sms spedito all’avvocato dell’attaccante Suarez”. Il caso continuerà a far parlare di sé, specie in questi momenti, visto che non c’è ancora una versione ufficiale e le indagini sono ancora in corso.