La procura FIGC ha disposto l’archiviazione dell’indagine aperta per la presunta violazione del protocollo sanitario da parte del Napoli in occasione del match contro la Juventus, in data 3 ottobre 2020. Il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiuso ufficialmente l’indagine. Protocolli rispettati dal Napoli. Lo riferisce l’ANSA.