Sky, Bucciantini: “Al Napoli manca l’attaccante da 30 goal! Insigne? Vi dico la mia sul capitano”

Il noto giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Insigne? E’ un giocatore per cui vado pazzo! Ha solo un piccolo problema, la finalizzazione. Se imparasse a tirare bene e con potenza di collo pieno, ci ritroveremmo difronte ad un calciatore di livello internazionale. Nel Napoli di adesso manca un po’ il famoso veleno che chiede Gattuso. Il gruppo non mi pare così compatto come è quello del Milan ad esempio, per cui è bastata una sconfitta immeritata con l’Inter per disunirsi. Purtroppo è un problema mentale, puoi perdere con la Lazio, Milan e Inter ma non con lo Spezia in 10 uomini.

Assenze? Pesano senza ombra di dubbio! Osimhen e Mertens sono i punti di riferimento dell’attacco partenopeo, specialmente il secondo. Il nigeriano però ti da una grande alternativa tattica perchè attacca la profondità come pochi attaccanti in Europa. Schierare lui o Petagna cambia radicalmente il modo di interpretare quella determinata zona di campo“.