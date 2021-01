Serse Cosmi, ex allenatore del Perugia, ha parlato ai microfoni di Radio CrC della situazione in casa Napoli: “Il Napoli sta soffrendo molto per l’assenza di Osimhen. Infatti, senza il nigeriano, il centrocampo è sbilanciato e la difesa è in pericolo. Lozano è un grandissimo calciatore, dovevamo dargli solamente tempo. Insigne ha tutta la mia stima, è un ottimo giocatore e leader”