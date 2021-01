Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari

Tra pochi minuti, al Gewiss Stadium, andrà in atto l’ottavo di finale di coppa Italia tra Atalanta e Cagliari. I nerazzurri naturalmente puntano ad una partita tranquilla e proprio per questo Gasperini ha schierato alcune riserve. Anche il Cagliari, in una brutta condizione, punta a passare il turno ed anche i sardi devono schierare molte riserve per via degli infortuni. Chi vincerà sarà la sfidante della vincente tra Lazio e Parma. Di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel.

CAGLIARI (4-3-2-1): Vicario; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Nandez, Caligara; Tramoni, Sottil; Pavoletti. All.: