Giovanni Capuano, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Non riesco a capire perché l’Empoli ieri abbia dovuto giocare con tre calciatori in meno. La situazione di ieri ha creato ancora un precedente. L’unica cosa certa è che oramai il regolamento è carta straccia, non vale nulla. Fatico a comprendere come l’Asl abbia potuto anche solo pensare che ci fosse un rischio reale”.