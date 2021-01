Termina in parità il match all’Olimpico, tra Roma ed Inter, con continui ribaltamenti. Porta in vantaggio i giallorossi, Lorenzo Pellegrini, mentre nella ripresa, gli ospiti ribaltano il risultato, grazie a Skriniar e Hakimi. Nel finale, una rete di Mancini, attraverso un colpo di testa, stabilisce la parità. Il Milan sorride e allunga in classifica.