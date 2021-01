Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima di Udinese-Napoli: “Spezia? Potevamo dare qualcosa in più tutti per fare gol. Dobbiamo continuare a creare così tanto, in questo modo il gol arriverà pià facilmente; dobbiamo solo cercare di essere più cattivi sotto porta. Speriamo di riuscire ad abbinare la fase offensiva ad una efficace fase difensiva e di non subire reti”.