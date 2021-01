Giampiero Ventura ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato in merito a Nikola Maksimovic, giocatore che ha allenato ai tempi del Torino.

“Maksimovic è un difensore che adesso ha bisogno di essere sostenuto. Se gli viene detto cosa deve fare lui lo fa in maniera egregia, ma va aiutato. Se Koulibaly è indisponibile deve giocare Maksimovic, non si puó mettere in discussione. A questi livelli il rinnovo incide poco, non a punto tale da non farti giocare bene”.