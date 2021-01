Udinese-Napoli, i precedenti

Domenica 10 gennaio andrà in scena Udinese-Napoli, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Quella di domenica sarà la sfida numero 77, e la trentanovesima edizione in casa Udinese. Le precedenti 38 sorridono la squadra friulana, con questo bilancio: 13 vittorie per l’Udinese, 18 pareggi e 7 successi azzurri.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta risale alla stagione 2018/19. Gli azzurri portarono a casa un 3-0 secco con gol di Fabian Ruiz, Mertens e Rog.

L’ultimo pareggio invece coincide con l’ultima sfida tra le due squadre allo stadio Friuli. La partita finì 1-1: vantaggio Udinese grazie al gol di Lasagna e pareggia il Napoli con un gol di Zielinski.

L’ultima vittoria dell’Udinese in casa invece è datata 3 aprile 2016. La squadra di casa riuscì a imporsi per 3-1 con: doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per l’Udinese, mentre per il Napoli andò in rete Higuain.